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Сертификаты на улучшение жилищных условий вручили 32 молодым семьям Ишима

Общество, 10:43 02 марта 2023

t.me/Glava_Ishim | Фото: t.me/Glava_Ishim

Сертификаты на улучшение жилищных условий получили 32 молодые семьи Ишима. Это уже второй в 2023 году поток горожан, которым оказана мера господдержки, сообщает глава Ишима Фёдор Шишкин в своем Telegram-канале.

"Поздравил семьи с важным днем. Пожелал всем здоровья, добра и оставаться жителями Ишима, несмотря на то, что по сертификату молодые семьи могут приобретать жилье на территории всей Тюменской области. Ишим нужно развивать, для этого в городе созданы все необходимые условия", - подчеркнул глава города.

Также он отметил, что в 2023 году аналогичные сертификаты получат еще 79 ишимских семей.

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# господдержка , Ишим , молодые семьи

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