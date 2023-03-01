Семь раз в неделю можно улететь из Тюмени в Анталью с переходом аэропорта Рощино на летнее расписание

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Международный аэропорт Рощино перешел на весенне-летнее расписание с 26 марта по 28 октября. Частота рейсов в Анталью достигнет семи раз в неделю.

По информации пресс-службы воздушной гавани, до конца октября из Рощино можно будет улететь в 38 российских городов. Самыми популярными направлениями остаются Москва - до восьми рейсов в сутки, Санкт-Петербург – четыре, Сочи - пять.

Широкая сетка разлета из Тюмени ожидается в страны ближнего зарубежья. Рейсы будут выполняться в Алматы, Астану, Ташкент, Худжанд, Баку, Бишкек, Ош, Ереван.

"Расписание рейсов может корректироваться в зависимости от планов авиакомпаний. Полная версия весенне-летнего расписания доступна на сайте аэропорта, стоимость перелета необходимо уточнять в авиакомпаниях и у туроператоров", - отметили в Рощино.

С переходом на весенне-летнее расписание сотрудники проходят специальную техническую учебу и дополнительные инструктажи, в том числе по технике безопасности и охране труда, авиационной безопасности и безопасности полётов, оказанию первой медпомощи.

Продолжается подготовка спецавтотранспорта.