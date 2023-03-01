Мультидисциплинарный художник расскажет тюменцам о критериях успешности в творчестве

| Фото: мультицентр «Контора пароходства» | Фото: мультицентр «Контора пароходства»

Лекция "Успешный успех" состоится в выставочном зале "Конторы пароходства" 31 марта, начало в 18 часов 30 минут. Экспертом выступит мультидисциплинарный художник и дизайнер Александра Мельникова, сообщает мультицентр.

Спикер поделится с гостями критериями успешности в творчестве и расскажет о том, что отличает профессионала от любителя. Также участники узнают о том, что такое CV, Artist Statement, bio, portfolio, почему это важно и многое другое.

Вход бесплатный. Регистрация по ссылке.