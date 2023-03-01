В регионах УФО завершается подготовка к пожароопасному сезону

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Регионы Уральского федерального округа завершают подготовку к пожароопасному сезону. Уже утверждены маршруты наземного и авиационного патрулирования, заключены контракты найма воздушных судов для авиамониторинга, прошли командно-штабные учения с органами управления и силами единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, сообщает пресс-служба полпреда президента в УФО.

В Тюменской и Свердловской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах заключены контракты на авиационный мониторинг.

Окружной департамент лесного хозяйства начал проверку готовности регионов к пожароопасному сезону. В Курганской и Челябинской областях она завершена, в Свердловской и Тюменской областях стартовала 27 марта. Оценка готовности Югры начнется 6 апреля, Ямала - 17 апреля. Результаты проверок будут рассмотрены на совещаниях в аппарате полпреда.

По словам полпреда президента РФ в УФО Владимира Якушева, при подготовке к пожароопасному сезону важно учитывать опыт прошлых лет.

"Совместно с представителями регионов УрФО проанализировали ситуацию и постарались отладить взаимодействие между всеми ответственными службами. Безусловно, необходимо быть готовым к любому развитию событий, даже к самым негативным сценариям. И здесь крайне важно использовать весь накопленный в тушении пожаров опыт, не допускать, чтобы ситуация вышла из-под контроля", - подчеркнул Владимир Якушев.

Напомним, что финансирование охраны лесов от пожаров ведется как из федерального, так и регионального бюджетов.

Площадь лесов в Уральском федеральном округе составляет 115 млн га. По прогнозам специалистов, максимальный риск возникновения природных пожаров в Курганской, Свердловской и Челябинской областях приходится на конец апреля – начало мая, в Тюменской области - с мая до конца июля. В июле и августе в зоне особого внимания окажутся ХМАО и ЯНАО.