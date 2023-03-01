Житель Тюменской области купил лотерейный билет за 100 рублей и выиграл миллион

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

1 млн рублей выиграл житель Тюменской области, купив лотерейный билет за 100 рублей на почте. О выигрыше он узнал по итогам розыгрыша тиража на Первом канале.

Всего в тираже участвовали свыше 662 тыс. билетов, общая сумма выигрышей превысила 27 млн рублей. Удача улыбнулась еще четырем жителям Кировской и Свердловской областей и Югры, они тоже выиграли по миллиону.

В январе 2023 года по итогам новогоднего тиража "Мечталлиона" сразу три жителя из Тюмени, Тобольска и села Кулаково стали миллионерами, сообщает Почта России.