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Житель Тюменской области купил лотерейный билет за 100 рублей и выиграл миллион

Общество, 17:05 28 марта 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

1 млн рублей выиграл житель Тюменской области, купив лотерейный билет за 100 рублей на почте. О выигрыше он узнал по итогам розыгрыша тиража на Первом канале.

Всего в тираже участвовали свыше 662 тыс. билетов, общая сумма выигрышей превысила 27 млн рублей. Удача улыбнулась еще четырем жителям Кировской и Свердловской областей и Югры, они тоже выиграли по миллиону.

В январе 2023 года по итогам новогоднего тиража "Мечталлиона" сразу три жителя из Тюмени, Тобольска и села Кулаково стали миллионерами, сообщает Почта России.

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# выигрыш , лотерея , Почта России

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