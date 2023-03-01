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Чемпионат области по теннису на колясках второй раз пройдет в Тюмени

Спорт, 08:41 30 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Представители Тюмени и девяти муниципальных образований региона примут участие в областном чемпионате по теннису на колясках среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Состязания пройдут с 8 по 10 апреля в теннисном центре (ул. Николая Федорова, 8), сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

В чемпионате примут участие мужчины и женщины. Каждый спортсмен сыграет в одиночном и парном разряде. Победителей турнира определят по наибольшему количеству набранных очков.

По итогам чемпионата сформируют сборную команду Тюменской области для участия в межрегиональных и всероссийских официальных соревнованиях.

Добавим, чемпионат проводится в Тюменской области второй год. Организаторы надеются, что турнир поможет привлечь к этому виду спорта больше спортсменов на колясках. Желающие записаться в секцию могут обратиться по телефону 8 (3452) 56-89-40 (доб. 7).

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