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126 заброшенных участков нашли в Тюменской области по снимкам из космоса

Общество, 08:55 30 марта 2023

Управление Россельхознадзора по Тюменской области | Фото: Управление Россельхознадзора по Тюменской области

126 земельных участков, неиспользуемых по назначению, выявили с начала 2023 года в Тюменской области сотрудники регионального управления Россельхознадзора.

В зимнее время специалисты ведомства вели работу с помощью мониторинга и анализа информации, содержащейся в открытых и общедоступных информационных ресурсах.

При анализе данных инспекторы также использовали серии снимков из космоса за 2019-2022 годы, что позволило зафиксировать факты зарастания на участках в Аромашевском и Вагайском районах, в Голышмановском городском округе и других муниципалитетах.

Собственникам заброшенных участков направлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено принять меры по воспроизводству плодородия земель.

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# Россельхознадзор

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