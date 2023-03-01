Подростки на мотоцикле врезались в автомобиль в Исетском районе

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Двое подростков на мотоцикле "ИЖ Планета" попали в ДТП в с. Шорохово Исетского района, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области. Один из школьников травмирован.

По предварительным данным, мотоцикл врезался в автомобиль "Лада Ларгус", при повороте не пропустивший двухколесный транспорт.

Мотоциклом управлял 15-летний школьник, он вез 14-летнего пассажира, который в результате столкновения был травмирован. Оба ехали без шлемов, а мотоцикл взяли у знакомого. Их родители пояснили, что не знали о том, чем заняты дети.