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Подростки на мотоцикле врезались в автомобиль в Исетском районе

Происшествия, 13:49 29 марта 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Двое подростков на мотоцикле "ИЖ Планета" попали в ДТП в с. Шорохово Исетского района, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области. Один из школьников травмирован.

По предварительным данным, мотоцикл врезался в автомобиль "Лада Ларгус", при повороте не пропустивший двухколесный транспорт.

Мотоциклом управлял 15-летний школьник, он вез 14-летнего пассажира, который в результате столкновения был травмирован. Оба ехали без шлемов, а мотоцикл взяли у знакомого. Их родители пояснили, что не знали о том, чем заняты дети.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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