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Участник шоу "Голос", сценарист "Физрука", обладатель "Хрустальной совы" станут экспертами Студвесны в Тюмени

Общество, 19:34 29 марта 2023

пресс-служба XXVIII областного фестиваля «Студенческая весна» | Фото: пресс-служба XXVIII областного фестиваля «Студенческая весна»

Участник шоу "Голос", сценарист "Физрука", обладатель "Хрустальной совы" станут экспертами Студвесны в Тюмени. Материалы участников концертных и неконцертных направлений оценят представители Москвы, Челябинска, Сургута и других городов, сообщает пресс-служба фестиваля.

В состав жюри вошли практикующие специалисты каждой категории. Они дадут обратную связь тюменским творцам и выберут на кастингах номера, которые покажут в финальных шоу.

"Нам важно, чтобы эксперт был не только профессионалом в своей сфере, но и создавал творческие продукты и мог поделиться опытом с юными талантами. Поэтому в команде наставников специалисты, которые понимают, насколько важна для участников обратная связь. Они с радостью помогут дарованиям доработать материал и сделать его лучше, — рассказала исполнительный директор XXVIII областного фестиваля "Студенческая весна" Анастасия Егорова.

Помимо работы с экспертами и постановкой финальных шоу и гала-концерта на фестивале пройдут неформальные активности — битвы талантов, интеллектуальные и танцевальные баттлы.

Отметим, прием заявок на XXVIII областной фестиваль "Студенческая весна" продолжается. Они принимаются на сайте студвесна72.рф до 30 марта (кроме "Концертных программ", "Машин Голдберга" и "Хакатона" — до 4 апреля). Событие пройдет в Тюмени с 3 по 16 апреля. Студенты университетов и колледжей, а также работающая молодежь примут участие в шести концертных и шести неконцертных направлениях.

Областная студенческая весна проходит в Тюменской области с 1996 года. В 2018 году прошла перезагрузка — регистрация на фестиваль стала открытой для всех желающих (ранее только учебные заведения подавали ограниченной количество студентов на область). На Российской студенческой весне делегация Тюменской области принимает участие с 1998 года и регулярно попадает в топ сильнейших по сумме призовых мест. В 2022 году Тюменская область получила 17 наград на Всероссийской студвесне.

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# молодежь , Студенческая весна

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