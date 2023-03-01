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Двух водителей привлекли к ответственности за выезд на встречку в Тюмени

Происшествия, 17:29 29 марта 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

38-летний водитель "Лады" и 28-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля Hyundai, привлечены к административной ответственности за выезд на встречку в Тюмени, сообщает региональная ГИБДД.

Инспекторы полка ДПС ГИБДД установили двух автомобилистов, выехавших на встречную полосу в Тюмени под прицелами камер фитовидеорегистраторов. Ранее ролики с грубыми нарушениями ПДД были размещены неравнодушными горожанами в социальных сетях.

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# Госавтоинспекция Тюменской области

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