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Группа МТС объявила о глобальном ребрендинге

Общество, 15:32 30 марта 2023

пресс-служба МТС | Фото: пресс-служба МТС

Логотип МТС в виде яйца, использовавшийся с 2006 года, заменят на красный квадрат с буквами М, Т и С по периметру. Он будет использоваться для представления основных услуг, а дочерние компании получат видоизмененную версию с отрезанным углом и упоминанием названия сервиса, сообщает пресс-служба мобильной сети.

Помимо этого МТС предложат отходить от наименования "мобильный оператор" и будет позиционировать себя как "экосистема".

"Ребрендинг стал логичным продолжением больших изменений в бизнесе, философии бренда и внутренней культуре. Мы поняли, что монолитный бренд больше не работает — не дает нужной гибкости и не решает всех задач разных сервисов. Бизнесу стало тесно в существовавшем бренде. Поэтому в новой архитектуре бренд МТС трансформировался из монолитного в гибридный, была разработана система брендинга с множеством визуальных стилей внутри – для крупных бизнес-направлений и продуктов были созданы саббренды со своей яркой идентичностью и узнаваемым стилем, но с заметной преемственностью к материнскому бренду. Нам важно было, чтобы люди увидели экосистему МТС разной, а у отдельных сервисов появилась возможность выглядеть органично в своей категории и строить свою коммуникацию с клиентом", — прокомментировал президент МТС Вячеслав Николаев.

пресс-служба МТС | Фото: пресс-служба МТС

Процесс внедрения будет постепенным. Первыми поменяются цифровые продукты и интернет-сайты, вывески и оформление офисов и магазинов будут заменяться постепенно в течение нескольких лет по мере износа старых конструкций.

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# МТС , ребрендинг

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