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Тюменские врачи сохранили зрение 50-летнему пациенту с пучеглазием

Общество, 17:40 30 марта 2023

ОКБ №2 (архив) | Фото: ОКБ №2 (архив)

50-летнему мужчине сохранила зрение врачи медико-санитарной части "Нефтяник". У него обнаружили воспаление тканей щитовидной железы.

Редкая и агрессивная форма болезни прогрессировала - у пациента развилась контрактура глаза - пучеглазие, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Почти полгода бригада врачей "Нефтяника" боролась за возвращение зрения. Специалисты провели комплекс операций в несколько этапов. Была сделана декомпрессия орбит, чтобы избавить мужчину от пучеглазия. Затем выполнена пластика мышц глаза, а последним этапом - пластика верхнего века.

"Такие сложные формы экзофтальма тяжело поддаются лечению, и мы тоже рисковали. Но в итоге - риск оказался оправдан. На сегодня все операции по возвращению функций глаз завершены. Пациенту больше не грозит слепота. С него будет снята инвалидность, и в ближайшее время он вернется в любимой профессии!", - отметил врач-нейрохирург Юрий Геркул.

В Тюменской области подобные операции выполняются только в клинике МСЧ "Нефтяник". За четыре года врачи провели более 50 подобных хирургических вмешательств.

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# врачи , зрение , МСЧ Нефтяник , нейрохирургия

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