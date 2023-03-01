Тюменские врачи сохранили зрение 50-летнему пациенту с пучеглазием

| Фото: ОКБ №2 (архив) | Фото: ОКБ №2 (архив)

50-летнему мужчине сохранила зрение врачи медико-санитарной части "Нефтяник". У него обнаружили воспаление тканей щитовидной железы.

Редкая и агрессивная форма болезни прогрессировала - у пациента развилась контрактура глаза - пучеглазие, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Почти полгода бригада врачей "Нефтяника" боролась за возвращение зрения. Специалисты провели комплекс операций в несколько этапов. Была сделана декомпрессия орбит, чтобы избавить мужчину от пучеглазия. Затем выполнена пластика мышц глаза, а последним этапом - пластика верхнего века.

"Такие сложные формы экзофтальма тяжело поддаются лечению, и мы тоже рисковали. Но в итоге - риск оказался оправдан. На сегодня все операции по возвращению функций глаз завершены. Пациенту больше не грозит слепота. С него будет снята инвалидность, и в ближайшее время он вернется в любимой профессии!", - отметил врач-нейрохирург Юрий Геркул.

В Тюменской области подобные операции выполняются только в клинике МСЧ "Нефтяник". За четыре года врачи провели более 50 подобных хирургических вмешательств.