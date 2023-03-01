Тюменские фехтовальщики сразятся на шпагах и рапирах

| Фото: Федерация фехтования Тюменской области | Фото: Федерация фехтования Тюменской области

Областной чемпионат и первенство по фехтованию соберет в Тюмени более 100 спортсменов. Соревнования примет школа № 70 1 и 2 апреля, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Состязания пройдут в пяти возрастных категориях, участники смогут сразиться не только со своими сверстниками, но и в еще одной возрастной группе на выбор. Половина спортсменов подали заявки также и на состязания с более старшими оппонентами.

В первый день пройдут поединки на шпагах, а во второй – на рапирах. Победителей и призеров определят в каждой дисциплине.

Четверо сильнейших в каждой возрастной группе и дисциплине получат возможность представлять область на соревнованиях окружного уровня, старт которых состоится на следующей неделе.

8 апреля в Челябинске пройдет чемпионат Уральского федерального округа по фехтованию на шпагах. Для юных спортсменов состязания состоятся 22 апреля.