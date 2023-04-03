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Тюменцев приглашают на городской субботник 22 апреля

Общество, 08:55 03 апреля 2023

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Общегородской субботник пройдет в Тюмени 22 апреля, сообщает городская администрация. Уборка, ремонт и покраска малых архитектурных форм и ограждений, посадка деревьев и кустарников пройдут на территориях, где эти работы не предусмотрены муниципальными контрактами.

Тюменцам предлагают посвятить благоустройству города четыре часа, с 9 до 13 часов. Органам администрации поручено организовать прием заявок на участие.

Виды, время и места проведения работ будут определены за 10 дней до назначенной даты. Кроме того, общегородские субботники запланированы в 2023 году на 22 июля и 14 октября.

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