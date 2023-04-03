Тюменцев приглашают на городской субботник 22 апреля

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Общегородской субботник пройдет в Тюмени 22 апреля, сообщает городская администрация. Уборка, ремонт и покраска малых архитектурных форм и ограждений, посадка деревьев и кустарников пройдут на территориях, где эти работы не предусмотрены муниципальными контрактами.

Тюменцам предлагают посвятить благоустройству города четыре часа, с 9 до 13 часов. Органам администрации поручено организовать прием заявок на участие.

Виды, время и места проведения работ будут определены за 10 дней до назначенной даты. Кроме того, общегородские субботники запланированы в 2023 году на 22 июля и 14 октября.