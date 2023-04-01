"Транснефть – Сибирь" повысила надежность производственных объектов в трех регионах

| Фото: АО "Транснефть - Сибирь" | Фото: АО "Транснефть - Сибирь"

"Транснефть – Сибирь" завершила плановые ремонты на производственных объектах системы магистральных нефтепроводов на территории Томской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также выполнила подключение нового участка трубопровода.

Во время плановой остановки транспортировки нефти по магистральному нефтепроводу (МН) Александровское – Анжеро-Судженск был подключен участок трубопровода после замены на подводном переходе через реку Большая Окуневка в Томской области. Работы проводились с декабря 2022 года. В зимний период выполнены работы по сварке трубопровода в плеть и протаскиванию дюкера траншейным способом, после чего были проведены гидравлические испытания нового участка на прочность и герметичность, проведена его диагностика. Протяженность замененного участка составила 248 м, в том числе длина дюкера (подводной части трубопровода) – 131 м. Ширина русла реки в месте пересечения с МН – 8 м, глубина – 0,68 м. К строительству подводного перехода предъявляются высокие требования в части обеспечения экологической безопасности при последующей эксплуатации трубопровода. В частности, при строительстве перехода через р. Б. Окуневка использована труба с толщиной стенки 13 мм класса прочности стали К56 с использованием заводского полиэтиленового покрытия усиленного типа.

Для подтверждения качества сварных стыков успешно проведен визуальный, ультразвуковой и рентгенографический контроль. Работы по замене участка МН Александровское – Анжеро-Судженск проводились в рамках программы техперевооружения с целью обеспечения надежности и безопасной эксплуатации трубопровода.

На ЛПДС "Каркатеевы" отключены от технологических трубопроводов два резервуара для хранения нефти объемом 10 тыс. куб. м каждый для последующего демонтажа. В рамках программы технического перевооружения на их месте планируется строительство новых емкостей для нефти.

Кроме того, выполнена замена и ремонт 26 единиц запорной арматуры на магистральных нефтепроводах и нефтеперекачивающих станциях. Установленные задвижки при эксплуатации отличаются высокой степенью надежности и герметичности. Проведен комплекс работ по вырезке дефектов, общая длина замененных секций трубопроводов составила 161,6 м. Дефекты, ограничивающие срок эксплуатации трубопроводов, были выявлены благодаря своевременной диагностике внутритрубными инспекционными приборами.

В плановых работах были задействованы свыше 300 человек, использовалось более 100 единиц спецтехники и оборудования.

Мероприятия реализованы в строгом соответствии с требованиями промышленной, пожарной и экологической безопасности. Работа производственных объектов возобновлена по графику в штатном режиме.