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Выставку фотографа Сергея Елесина "Настроение" открыли в библиотеке ТГИК

Общество, 16:46 31 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставку фотографа Сергея Елесина "Настроение" открыли в читальном зале ТГИК (ул. Республика, 19) и экспозиционном пространстве научной библиотеки. В нее вошли портреты, пейзажи, жанровые и репортажные снимки автора, сообщают организаторы.

Сергей Елесин впервые взял в руки фотоаппарат "Смена 8" еще школьником, занимался в кружке при тюменском Доме юных техников. Потом была работа в фотоателье, служба в армии, двадцатилетний стаж на камвольно-суконном комбинате, где основным героем снимка был человек труда.

"Увидеть обычное и запечатлеть так, чтобы оно запомнилось", - говорит Сергей Елесин. Он является членом Союза фотохудожников России, работает фотографом информационного агентства "Тюменская линия".

Выставка будет работать до 30 апреля. Вход свободный.

Возрастное ограничение: 12+.

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# выставка , Сергей Елесин , Тюменский государственный институт культуры , фотография

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