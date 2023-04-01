  • 1 апреля 20231.04.2023суббота
  • В Тюмени 5..7 С 7 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменцы создали съедобные кормушки для птиц

Общество, 14:30 01 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Экологичные кормушки для пернатых создали тюменцы на площадке молодежного театрального центра "Космос" в Международный день птиц 1 апреля. Благотворительную акцию провели команды областного фестиваля "Студенческая весна" и экологического объединения 5R.

Материалами для изготовления стали корма для птиц, состоящие из зерна, овсянки, просо и семечек подсолнуха. Для склейки использовался растворенный желатин.

Акцией организаторы хотели привлечь внимание к проблеме сокращения естественной среды обитания животных.

"У участников есть возможность забрать кормушку с собой и повесить у себя во дворе. Либо мы предлагаем оставить ее здесь, потому что поделка сохнет где-то 10 минут, а человек, к примеру, не может ждать, торопится. Тогда мы в течение фестиваля развесим их в Гилевской роще, Экопарке и по всему городу, где большое скопление птиц", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" исполнительный директор XXVIII областной "Студенческой весны" Анастасия Егорова.

﻿

Мастер-класс проходил во время регистрации участников "Студвесны" на фестиваль. По словам Анастасии, в этом году подано уже рекордное количество уникальных заявок — 2 тыс. 253. При этом регистрация по направлениям "Машины Голдберга", "Хакатон" и "Концертные программы" продолжается до 4 апреля.

"Ожидаем потрясающие номера, потому что знаем, что ребята готовились. Многие начинали спрашивать еще зимой про сроки. Думаю, мы увидим самые классные, творческие постановки и соберем крутую и качественную студенческую весну", - добавила она.

Традиционно областная "Студвесна" проходит в три этапа: кастинги, которые начнутся с 3 апреля, финальные шоу по направлениям и гала-концерт. Творчество участников оценят региональные и федеральные эксперты.

Виктория Макарова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# кормушки , птицы , студенты , Студенческая весна

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:13 01.04.2023Тюменцы плетут маскировочные сети для участников специальной военной операции
18:01 01.04.2023В Ишиме разыграют космический приз среди посетителей планетария по Пушкинской карте
18:00 01.04.20232 сентября - события дня
16:42 01.04.2023Популярные способы мошенничества назвали в тюменской полиции