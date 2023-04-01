Тюменцы создали съедобные кормушки для птиц

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Экологичные кормушки для пернатых создали тюменцы на площадке молодежного театрального центра "Космос" в Международный день птиц 1 апреля. Благотворительную акцию провели команды областного фестиваля "Студенческая весна" и экологического объединения 5R.

Материалами для изготовления стали корма для птиц, состоящие из зерна, овсянки, просо и семечек подсолнуха. Для склейки использовался растворенный желатин.

Акцией организаторы хотели привлечь внимание к проблеме сокращения естественной среды обитания животных.

"У участников есть возможность забрать кормушку с собой и повесить у себя во дворе. Либо мы предлагаем оставить ее здесь, потому что поделка сохнет где-то 10 минут, а человек, к примеру, не может ждать, торопится. Тогда мы в течение фестиваля развесим их в Гилевской роще, Экопарке и по всему городу, где большое скопление птиц", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" исполнительный директор XXVIII областной "Студенческой весны" Анастасия Егорова.

Мастер-класс проходил во время регистрации участников "Студвесны" на фестиваль. По словам Анастасии, в этом году подано уже рекордное количество уникальных заявок — 2 тыс. 253. При этом регистрация по направлениям "Машины Голдберга", "Хакатон" и "Концертные программы" продолжается до 4 апреля.

"Ожидаем потрясающие номера, потому что знаем, что ребята готовились. Многие начинали спрашивать еще зимой про сроки. Думаю, мы увидим самые классные, творческие постановки и соберем крутую и качественную студенческую весну", - добавила она.

Традиционно областная "Студвесна" проходит в три этапа: кастинги, которые начнутся с 3 апреля, финальные шоу по направлениям и гала-концерт. Творчество участников оценят региональные и федеральные эксперты.

Виктория Макарова