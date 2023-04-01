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Олег Газманов поздравил с 30-летним юбилеем тюменский СОБР

Общество, 14:08 01 апреля 2023

управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: управления Росгвардии по Тюменской области

Народный артист России, певец, композитор и продюсер Олег Газманов поздравил с 30-летним юбилеем командование, личный состав и ветеранов СОБР "Сова" управления Росгвардии по Тюменской области, сообщает ведомство.

"Три десятка лет боевой истории, офицерской чести, верности долгу, российскому народу и Отечеству. Мужественные тюменские парни чтят традиции боевого братства и спецназа, имеют за плечами десятки служебных командировок в горячие точки, и с первых дней специальной военной операции на передовой, самоотверженно выполняют служебно-боевые задачи по защите мирных граждан. От всей души поздравляю командира специального отряда быстрого реагирования "Сова" Владимира Саморокова, весь личный состав их семьи и ветеранов службы с 30-летним юбилеем! Крепости вам духа, благопорлучия в семье и мирного ясного неба над головой, удачи всегда и всём! Успехов вам в службе на благо России! Мы вместе! С праздником, Бойцы!", - сказал певец.

Накануне в Тюмени завершилась Сибирская часть тура Олега Газманова и его команды "Эскадрон" - #ВперёдРоссия. Народный артист выразил тюменцам благодарность за патриотическую атмосферу на концертах и бурные овации, исполнение песен вместе с ним.

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# СОБР , управление Росгвардии

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