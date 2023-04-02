Выездную службу тюменского хосписа оснастили отечественным внедорожником

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Отечественным внедорожником "LADA Niva Travel" усилена выездная служба тюменского хосписа. Внедорожник приобретен по региональной программе "Развитие здравоохранения", сообщает пресс-служба медучреждения.

"Выездная служба – одно из наших ключевых подразделений. Мы выезжаем на дом к пациентам Тюмени и Тюменского района, поэтому очень был нужен автомобиль высокой проходимости. Часто в теплое время года наши пациенты находятся на дачах или в загородных домах – и не всегда туда легко добраться. Сейчас нам будет сделать это гораздо легче", - рассказала директор областного учреждения здравоохранения "Хоспис" Винира Хамова.

На дому пациента специалисты оценивают его состояние, консультируют родственников по уходу. Если терапия проводится с помощью какого-то оборудования, то проверяется его работоспособность. Кроме того, медики определяют, требуется ли госпитализация. С учетом немобильности большей части пациентов хосписа, расширение возможностей выездной службы имеет большое значение, подчеркнула заместитель директора, главный врач Марина Русакова.

Автомобиль имеет отличительные знаки службы паллиативной помощи. На нем уже работают специалисты выездных бригад тюменского хосписа.