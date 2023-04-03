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В Тюмени начнут готовить кадры для нового центра микрохирургии глаза

Общество, 13:56 03 апреля 2023

www.tyumsmu.ru

Проект по строительству нового филиала в Тюмени реализует екатеринбургский центр "Микрохирургия глаза" через два года. Подготовкой кадров для него займется Тюменский медицинский университет.

Тему подготовки ординаторов из числа выпускников вуза обсудили на встрече. Ректор ТМУ Иван Петров и генеральный директор центра Олег Шиловских наметили план работы в рамках совместных образовательных и научных проектов.

"Сейчас в тюменском филиале работают пять врачей, они составят основной костяк нового филиала. Теперь пора готовить кадры для Тюмени, самый оптимальный вариант в данном случае - делать это в сотрудничестве с Тюменским медицинским университетом", - сказал Олег Шиловских.

Новый филиал оснастят всем необходимым для высокотехнологичной малоинвазивной микрохирургии. Большую часть операций центр выполняет в рамках обязательного медицинского страхования и специализируется на широком спектре заболеваний глаз, в том числе лечат катаракту, глаукому, астигматизм, дальнозоркость и близорукость, патологию, развивающуюся на фоне сахарного диабета и многое другое.

Программа ординатуры по офтальмологии стандартная и содержит не только хирургическое направление, но и весь комплекс дисциплин, необходимых для множества имеющихся офтальмологических специальностей, подчеркнул глава центра. Выпускников вуза готовы принять на обучение уже осенью, сообщает пресс-служба ТМУ.

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# Тюменский медицинский университет

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13:56 03.04.2023В Тюмени начнут готовить кадры для нового центра микрохирургии глаза