Мобильный центр тестирования на ВИЧ будет работать в Тюмени в апреле

| Фото: Центр профилактики и борьбы со СПИД | Фото: Центр профилактики и борьбы со СПИД

Мобильная лаборатория, где горожане смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ, будет работать в Тюмени в первой половине апреля.

Как сообщили ИА "Тюменская линия" в областном центре профилактики и борьбы со СПИД, 5 апреля тюменцев ждут на парковке ТРЦ "Премьер" (ул. 50 лет ВЛКСМ, 63) с 12 часов 30 минут до 15 часов 30 минут.

7 апреля проверить свой ВИЧ-статус можно у ТРЦ "Кристалл" (ул. Дмитрия Менделеева, 1а) с 10 до 14 часов. 12 апреля мобильная лаборатория откроется возле ТРЦ "Гудвин" (ул. Максима Горького, 70), время работы – с 12 часов 30 минут до 15 часов 30 минут.

В мобильной лаборатории жители Тюмени смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию, сдав кровь из пальца и узнать свой результат в течение пяти минут. При этом не потребуется никаких документов. Обследование проводится анонимно и бесплатно для всех.

Специалисты центра профилактики и борьбы со СПИД также ответят на вопросы горожан, связанные с этим заболеванием, расскажут о его профилактике.