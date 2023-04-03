  • 3 апреля 20233.04.2023понедельник
  • В Тюмени 11..13 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

НАК: теракт в Санкт-Петербурге спланировали спецслужбы Украины

Происшествия, 18:57 03 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Террористический акт в отношении известного журналиста Владлена Татарского, совершенный в Санкт-Петербурге 2 апреля, был спланирован спецслужбами Украины, сообщает Национальный антитеррористический комитет.

Установлено, что к его организации также привлекалась агентура из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией Навального, активной сторонницей которого является задержанная Трепова.

Расследование всех обстоятельств совершенного преступления продолжается.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Национальный антитеррористический комитет

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:57 03.04.2023НАК: теракт в Санкт-Петербурге спланировали спецслужбы Украины
18:42 03.04.2023В Тюмени пьяный подросток стал виновником ДТП с двумя пострадавшими
17:36 03.04.202341 сверток мефедрона изъяли полицейские у приезжего в Тюмени
17:03 03.04.2023Жительницу Нижнетавдинского района оштрафовали за повторную пьяную езду