НАК: теракт в Санкт-Петербурге спланировали спецслужбы Украины

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Террористический акт в отношении известного журналиста Владлена Татарского, совершенный в Санкт-Петербурге 2 апреля, был спланирован спецслужбами Украины, сообщает Национальный антитеррористический комитет.

Установлено, что к его организации также привлекалась агентура из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией Навального, активной сторонницей которого является задержанная Трепова.

Расследование всех обстоятельств совершенного преступления продолжается.