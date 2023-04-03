В Тобольске подвели итоги отборочного этапа "Студенческой весны"

| Фото: из архива организаторов областной студенческой весны | Фото: из архива организаторов областной студенческой весны

Более 60 номеров представили на суд жюри участники отборочного этапа городского фестиваля творчества молодежи "Студенческая весна" в Тобольске. В творческих состязаниях приняли участие почти 500 человек, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Как отметила председатель комитета по делам молодежи Тобольска Светлана Семченко, важным достижением стало возрождение городского фестиваля.

"Это одно из самых главных событий в жизни студенчества Тобольска. Ребята очень счастливы и довольны", - подчеркнула она.

Ознакомиться со списком лауреатов отборочного этапа можно по ссылке.

В Тюмени XXVIII областная студенческая весна также стартовала. Гала-концерт фестиваля состоится 16 апреля, где объявят обладателей Гран-При.