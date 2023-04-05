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Детские загородные лагеря Тюменской области готовятся к лету

Общество, 10:10 05 апреля 2023

Сообщество "РЕБЯЧЬЯ РЕСПУБЛИКА, детский центр Тюмень" ВКонтакте | Фото: Сообщество "РЕБЯЧЬЯ РЕСПУБЛИКА, детский центр Тюмень" ВКонтакте

Детские загородные центры Тюменской области готовятся к старту летней оздоровительной кампании. Учреждения проходят проверки на соответствие установленным санитарно-эпидемиологическим нормам, противопожарную и антитеррористическую безопасность.

По словам президента ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе" Ларисы Шиловой, продолжается работа с кадрами.

"Коллективы детских загородных центров проходят плановые медицинские осмотры, вакцинацию и ревакцинацию. Действует областная школа подготовки вожатых, в ней готовят от 400 до 600 человек ежегодно", - рассказала она.

С мая по август перед началом каждой смены территории загородных центров также обработают от клещей. Лариса Шилова уточнила, что всего в 2023 году акарицидные обработки запланированы на 2 тыс. 600 га.

"Комплексная безопасность детей - это приоритетная задача по формированию единого воспитательного пространства", - подытожила она.

Инна Кондрашкина

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# загородные лагеря , Лариса Шилова , школа вожатых

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