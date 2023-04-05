Трансляция пресс-конференции "Декларационная кампания НДФЛ-2023"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Трансляцию пресс-конференции "Декларационная кампания НДФЛ-2023" проводит информационное агентство "Тюменская линия" 5 апреля, начало - в 11 часов.

В пресс-конференции примет участие заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы по Тюменской области Ольга Иванова, начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Тюменской области Любовь Кочеткова, главный государственный налоговый инспектор отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по области Людмила Девяткина.