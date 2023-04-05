  • 5 апреля 20235.04.2023среда
  • В Тюмени 12..14 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Трансляция пресс-конференции "Декларационная кампания НДФЛ-2023"

Общество, 10:39 05 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Трансляцию пресс-конференции "Декларационная кампания НДФЛ-2023" проводит информационное агентство "Тюменская линия" 5 апреля, начало - в 11 часов.

В пресс-конференции примет участие заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы по Тюменской области Ольга Иванова, начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Тюменской области Любовь Кочеткова, главный государственный налоговый инспектор отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по области Людмила Девяткина.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# пресс-конференция

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:12 05.04.2023Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Тюменской области за неделю снизилась на 7,6 %
11:27 05.04.2023В Тюмень приехали шесть вынужденных переселенцев из Херсонской области
10:54 05.04.2023 Парк "Россия — моя история" заинтересован в реализации совместных патриотических проектов
10:39 05.04.2023Трансляция пресс-конференции "Декларационная кампания НДФЛ-2023"