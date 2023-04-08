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Тюменским дачникам советуют начинать борьбу с вредителями сада и огорода

Общество, 15:02 08 апреля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Специалисты рекомендуют начинать борьбу с вредителями сада, когда среднесуточная температура достигает +5°С. Самые популярные препараты, по словам начальника Заводоуковского межрайонного отдела Россельхозцентра Ивана Григорьева, – это бордоская смесь и медный купорос. Можно применять и железный купорос, однако он больше подходит для осенней обработки.

"Также эффективно использование мочевины, - утверждает он. - На 10 литров воды добавляют полкилограмма мочевины и 40-50 граммов медного купороса. Этот раствор позволяет уничтожить вредителей на поверхности коры и в трещинах, избавиться от болезнетворных организмов, подкормить растения азотом. Такая обработка поможет также замедлить вегетацию примерно на неделю и таким образом избежать гибели цвета во время весенних заморозков".

В борьбе с вредоносными объектами на смородине неплохо помогает горячая вода (от +70 °до +80 °С). При более высокой температуре есть риск повреждения почек, а при низкой – результата вообще не будет.

Что касается вишни, то в последнее время эта плодово-ягодная культура часто заражается коккомикозом. Первый признак болезни – мелкие красновато-коричневые пятна на листьях. Бордоская смесь, купоросы и мочевина здесь бессильны. Следует использовать фунгицид "Медея", причём требуется двойная обработка: первая – по почкам, а вторая – по зелёным плодам.

Кстати, обрабатывать растения можно и позже, когда почки начнут раскрываться, по так называемому "зелёному конусу". В таком случае концентрацию применяемых препаратов необходимо уменьшить вдвое.

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# дача , Россельхозцентр

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