В Тюменской области 49 человек привлечены к ответственности за нарушения противопожарной безопасности

ИА "Тюменская линия" (архив) ИА "Тюменская линия" (архив)

49 жителей Тюменской области привлечены к административной ответственности за нарушения противопожарной безопасности. Они сжигали сухую траву, мусор, не очистили территорию от сухой растительности, сообщает региональное МЧС.

Всего с наступлением пожароопасного сезона, с 3 апреля, на территории Тюменской области проведено 267 рейдов, проинструктировано 1 тыс. 993 человека.

"С введением особого противопожарного режима в Тюменской област одна из задач сотрудников МЧС России – работа с населением, проведение рейдовых мероприятий для предупреждения, выявления и предотвращения нарушений в области пожарной безопасности, связанных с захламлением и сухостоем на территории домовладений, сжиганием сухой травы, разведением открытого огня", - говорят в ведомстве.

Нарушителей будут выявлять и при помощи беспилотников, стационарных камер, в том числе в лесах. Они позволяют распознавать лицо и номер автомобиля нарушителя.

В период особого противопожарного режима ужесточается ответственность за нарушение правил пожарной безопасности. Значительно увеличились и штрафы: на граждан - от 10 до 20 тыс. рублей; на должностных лиц – от 30 до 60 тыс. рублей; на юрлиц – от 400 до 800 тыс. рублей.