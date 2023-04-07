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Тюменским школьникам предлагают получить HippoКарту

Общество, 16:36 07 апреля 2023

vk.com/new_tyumsmu | Фото: vk.com/new_tyumsmu

Регистрация для получения HippoКарты - электронной бонусной карты учета индивидуальных достижений школьников – началась в Тюменском медицинском университете. Она станет хорошим дополнением при поступлении в вуз.

По информации медуниверситета, подать заявку на регистрацию карты могут школьники, которые участвовали хотя бы в одном мероприятии Тюменского ГМУ и могут подтвердить это сертификатом участника или дипломом победителя, призера.

"Будут учитываться мероприятия, которые проводились с 1 сентября 2022 года. Перечень ближайших мероприятий, за участие в которых начисляются бонусы, доступен по ссылке", - рассказали в вузе.

Первыми HippoКарту получат ученики 11 классов. Обработка для остальных классов будет производиться в августе 2023 года.

Для регистрации нужно пройти по ссылке.

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# Тюменский медицинский университет

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