Тюменский дорожный рабочий пострадал при строительстве трассы М-12 под Казанью
Тюменский дорожный рабочий пострадал при строительстве трассы М-12 под Казанью. Инцидент произошел в феврале с арматурщиком подрядной организации, которая участвует в возведении скоростной магистрали. Результаты расследования обнародовала Государственная инспекция труда в Тюменской области.
Пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму, когда упал на дно котлована с высоты в два метра. Несчастный случай произошел в ночную смену, арматурщика привлекли к сверхурочной работе. Он должен был грузить землю в емкости.
"В ходе расследования установлена причина несчастного случая – неудовлетворительная организация производства работ", - уточнили в ведомстве.
Помимо этого, у работодателя отсутствует технологическая карта при выполнении работ на высоте. Работник не прошел обучение охране труда, ему не выдали страховочную систему. Аналогичные нарушения обнаружены инспекторами и в отношении других сотрудников предприятия.