Тюменский дорожный рабочий пострадал при строительстве трассы М-12 под Казанью

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменский дорожный рабочий пострадал при строительстве трассы М-12 под Казанью. Инцидент произошел в феврале с арматурщиком подрядной организации, которая участвует в возведении скоростной магистрали. Результаты расследования обнародовала Государственная инспекция труда в Тюменской области.

Пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму, когда упал на дно котлована с высоты в два метра. Несчастный случай произошел в ночную смену, арматурщика привлекли к сверхурочной работе. Он должен был грузить землю в емкости.

"В ходе расследования установлена причина несчастного случая – неудовлетворительная организация производства работ", - уточнили в ведомстве.

Помимо этого, у работодателя отсутствует технологическая карта при выполнении работ на высоте. Работник не прошел обучение охране труда, ему не выдали страховочную систему. Аналогичные нарушения обнаружены инспекторами и в отношении других сотрудников предприятия.