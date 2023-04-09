Тобольский семинарист привлекает внимание горожан игрой на колесной лире

| Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия"

Игре на колесной лире обучился учащийся Тобольской духовной семинарии Даниил Курочкин. Молодого человека с необычным струнным инструментом можно часто увидеть на Красной площади в Тобольске.

Игра семинариста всегда привлекает внимание горожан и гостей Тобольска. Как говорит сам Даниил Курочкин, это единственный такой инструмент в Тюменской области.

"По сути, это скрипка, только вместо смычка — вращающееся колесо. Игровая струна всего одна. Звук меняется, когда укорачивается ее длина с помощью клавиш. Те, кто слышал этот инструмент издалека, воспринимали его как волынку", — поделился он.

Колесную лиру молодой человек приобрел в Тобольске за 45 тыс. рублей. Он мечтал купить ее на протяжении двух лет. "Теперь я играю и на гуслях, и на лире. Меня тянет на старинные музыкальные инструменты. Колесная лира — штучная вещь. Этих инструментов нет в серийном производстве. Каждый создается вручную. Делают колесные лиры не больше десяти мастеров по всей России", — рассказал музыкант.

По словам уроженца Далматова Курганской области, раньше на колесной лире играли в католических церквях. В XVII веке она появилась в России. Колесная лира служила инструментом бродячих музыкантов, слепых. Они играли на нем духовные песнопения, стихи, канты, псалмы.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин