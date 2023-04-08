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В Тюменской области для жителей отдаленных сел запустят девять авиамаршрутов

Общество, 12:57 08 апреля 2023

t.me/tobrayon

Девять маршрутов, которые обеспечат транспортную доступность отдалённых сел Тобольского, Вагайского и Нижнетавдинского районов, будут действовать в Тюменской области этой весной. Вертолет МИ-8 доставил первых пассажиров из Тобольского Заболотья в районный центр 8 апреля.

Об этом губернатор Тюменской области Александр Морр написал в своих соцсетях.

19 пассажиров отправились на вертолете МИ-8 из аэропорта дер. Татарские Медяники в с. Лайтамак. В этом году в Заболотье запланировано 179 рейсов.

В 2022 году для удобства жителей Заболотья заменили самолеты АН-2 на вертолеты МИ-8. Так большее количество пассажиров сможет добраться в нужном направлении.

"Когда нет зимника, Заболотье отрезано от "большой земли", добраться туда можно только по воздуху. В прошлом году пассажиропоток на этих направлениях вырос на треть и составил 12 тысяч человек. Важно – не было ни одной отмены рейсов по техническим причинам", - отметил глава региона.

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# авиасообщение , Заболотье

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