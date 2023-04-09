Новый метод лечения критической ишемии внедряют в тюменской больнице

| Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мастер-класс по внедрению эндоваскулярной реваскуляризации нижних конечностей у пациентов с критической ишемией провели рентгенхирурги тюменской ОКБ №1.

"Специализированный инструмент вводится через катетер в пораженный сосуд и, как бур, расчищает и восстанавливает просвет закрытой артерии. Фрагменты атеросклеротических бляшек и тромбов удаляются через этот же катетер", — рассказал заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения ОКБ №1 Дмитрий Крашенинин.

За два дня мастер-класса эндоваскулярные вмешательства были выполнены четырем пациентам. У одного из них надежда на положительный исход лечения была практически последней — раньше его проблему безуспешно пытались решить другими способами. Если бы не новая технология, пациенту грозила ампутация, сообщает пресс-служба клиники.