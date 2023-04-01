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Наркокурьера-рецидивиста из Тюмени отправили на 10 лет в колонию

Происшествия, 15:27 10 апреля 2023

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

10 лет колонии особого режима получил тюменец, признанный виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков, сообщает прокуратура Тюменской области

Суд установил, что 29-летний местный житель, ранее уже отбывавший наказание за сбыт наркотиков, вновь занялся распространением запрещенных веществ в роли курьера-закладчика.

В июле 2022 года сотрудники полиции пресекли его преступную деятельность, из незаконного оборота изъято более 51 гр наркотического средства.

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# наркотики , суд

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