Наркокурьера-рецидивиста из Тюмени отправили на 10 лет в колонию

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

10 лет колонии особого режима получил тюменец, признанный виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков, сообщает прокуратура Тюменской области

Суд установил, что 29-летний местный житель, ранее уже отбывавший наказание за сбыт наркотиков, вновь занялся распространением запрещенных веществ в роли курьера-закладчика.

В июле 2022 года сотрудники полиции пресекли его преступную деятельность, из незаконного оборота изъято более 51 гр наркотического средства.