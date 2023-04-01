Тюменские школьники поучаствуют в международном конкурсе "Цифровой ветер"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Команды школ №№ 88, 25, 40, 5, 63, 58, гимназии № 16 и лицея № 81 Тюмени стали победителями и призерами муниципального этапа международного конкурса "Цифровой ветер". Их работы организаторы рекомендовали к участию в следующем этапе состязания, сообщает городской департамент образования.

Участие в конкурсном отборе приняли 54 школьника из 16 общеобразовательных организаций областного центра. Учащиеся 1-11 классов продемонстрировали свой творческий потенциал и практические навыки работы с компьютерной графикой, современными программными ресурсами.

Ребята представляли проекты в номинациях "Компьютерные игры", "Тематический сайт", "Двумерная статичная графика" и "Трёхмерная статичная графика". Победителей определяли в двух возрастных категориях: младшая (7-12 лет) и старшая (13-17 лет).