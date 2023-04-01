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Стипендиальную программу "Система" открыли в Тюменском госуниверситете

Общество, 08:57 12 апреля 2023

Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Конкурс на стипендиальную программу "Система" стартовал в Тюменском госуниверситете. Участниками могут стать учащиеся в возрасте до 30 лет, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Заявители должны обучаться на предпоследнем или последнем курсе по специальностям среднего профессионального образования или в высшем учебном заведении. Регистрация, прохождение теста, подготовка проектов продлится до 30 июня. Подробности по ссылке.

Кроме этого в ТюмГУ стартовал конкурс на именную стипендию ПАО "Нефтяная компания "Роснефть". На нее могут претендовать студенты очной формы, обучающиеся по востребованным направлениям подготовки и имеющие достижения в учебной, научно-исследовательской и социально значимой деятельности.

Для участия необходимы заявка, к ней надо приложить документы, подтверждающие соответствие достижений в одной или нескольких областях деятельности, паспорт проекта, который должен быть социально-значимой, предпринимательской или технологической направленности, согласие на обработку и распространение персональных данных.

Документы нужно подать до 30 апреля в управление по сопровождению студентов "Единый деканат" по адресу: ул. Семакова, 18, каб. 305, либо на электронную почту: edstipendia@utmn.ru с темой письма "Стипендия Роснефть".

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# конкурс , Роснефть , стипендия , ТюмГУ

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