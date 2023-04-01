Командно-штабные учения показали, что Тюмень готова к ликвидации последствий половодья

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Командно-штабные учения по готовности к половодью состоялись в Тюмени 11 апреля, сообщает администрация города.

Согласно легенде, в результате интенсивного поступления талых вод и образования ледяных заторов в нижнем течении Туры ночью уровень воды в реке резко поднялся до критической отметки, утром произошел "прорыв" тела дамбы в районе ул. Береговой. В воде оказался "человек", "подтопило" район Центрального округа по ул. Ижевской – ул. 2-й Луговой. Условно в зоне затопления оказалось около 300 человек.

Был развернут оперативный штаб комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города. Как отметил руководивший учениями заместитель главы Тюмени Петр Вагин, в преддверии паводка администрация традиционно проводит проверку готовности сил и средств к нештатным ситуациям. "Сейчас уровень воды составляет 172 сантиметра от уровня поста, прибытие воды – 16 сантиметров за сутки. Протяженность всех дамб города составляет 31 километр. В преддверии паводкового сезона организуют работу по их обследованию. Дамбы готовы к половодью", – отметил Петр Вагин.

Тем не менее в городе должны проверить слаженность действий на случай неблагоприятного развития событий. На месте условного затопления собрались сотрудники МЧС, ТОСЭР, ГИМС, скорой помощи, органов внутренних дел, ресурсоснабжающих организаций, различных подразделений администрации. Одни занимались "спасением тонущего тюменца", другие в это же время "восстанавливали" тело дамбы, третьи – "оповещали" и "сопровождали" жителей подтопленной части на место сбора и в пункт временного размещения пострадавших, там им "оказывали медицинскую помощь", "кормили", "готовили спальные места".

"По результатам учений можно сделать вывод, что Тюмень к ликвидации подобных чрезвычайных ситуаций готова. Взаимодействие участников слажено, сил и средств достаточно", — рассказал начальник отдела защиты населения и территории от ЧС ГУ МЧС России по Тюменской области Солтан Мавлютов.