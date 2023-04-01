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Тюменская область вошла в число российских регионов с самым высоким уровнем поддержки молодых учёных

Общество, 16:45 11 апреля 2023

cdn.er.ru

Тюменская область вошла в топ-5 российских регионов с самым высоким уровнем поддержки молодых учёных. А возглавляет рейтинг, подготовленный "Единой Россией", Кузбасс.

На втором месте находится Новгородская область, на третьем – сразу два субъекта: Калужская область и Республика Башкортостан. Дальше идут Оренбургская и Тюменская области, Брянская область, Севастополь, Омская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Карелия и Пензенская область, Чувашская Республика.

При составлении рейтинга, сообщается на сайте партии "Единая Россия", учитывалась численность молодых учёных, жилищные и грантовые программы регионов.

70% субъектов Российской Федерации, по словам первого зампред комитета Госдумы по науке Александра Мажуги, уделяют большое внимание научно-технологическому развитию и создают комфортные условия для работы и жизни молодых учёных.

"На наш взгляд, получилось полноценное исследование. Мы будем использовать его результаты в законотворческой деятельности, предлагать новые меры поддержки молодых учёных, - сообщил он на встрече с представителями Минобрнауки по мерам поддержки молодых учёных, организованной "Единой Россией".- Сегодня в секторе исследований и научных разработок у нас работают около 350 тысяч ученых, из которых примерно 45% – это молодые исследователи в возрасте до 39 лет".

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# рейнинг , ученые

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