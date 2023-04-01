В Тюменской области ликвидировали пожар на девяти гектарах леса

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Лесной пожар на площади 9 га ликвидирован в Тюменской области за прошедшие сутки, 11 апреля. Также зафиксирован один новый пожар, сообщает региональный департамент лесного комплекса.

Вместе с тем в ведомстве отметили, что 12 и 13 апреля в Уватской авиазоне установлен второй класс (низкая степень) пожарной опасности, а в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах третий класс (средняя степень) пожарной опасности.

Напомним, что противопожарный режим введен в регионе с 3 апреля. Нельзя посещать леса, разводить костры, выжигать сухую траву и сжигать мусор. Предприятиям независимо от организационно-правовой формы запрещено проведение сельскохозяйственных палов, сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение костров на полях.

Сообщить о пожаре нужно по короткому номеру телефона - 112.