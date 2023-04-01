  • 13 апреля 202313.04.2023четверг
  • USD82,0934
    EUR89,7599
  • В Тюмени 4..6 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменцев обучат программированию на языке С#

Общество, 08:41 13 апреля 2023

департамент информатизации Тюменской области | Фото: департамент информатизации Тюменской области

Освоить программирование на языке С# смогут жители Тюменской области. Обучающий курс стартует в школе программирования 24 апреля, сообщает департамент информатизации региона.

Слушатели сформируют основные знания, умения и навыки объектно-ориентированного программирования. Они необходимы для углубленного изучения современных технологий по разработке, распространению и поддержке программного обеспечения. Также они получат навык работы в среде Visual Studio и использования языка программирования C#.

Обучение бесплатное. Для участия необходимо заполнить анкету и пройти входное тестирование до 20 апреля. Курс организован для жителей Тюменской области, имеющих аттестат о среднем образовании.

Отметим, более 1 тыс. 600 человек стали выпускниками тюменской школы программирования с 2017 года. Направления подготовки организуются в рамках регионального проекта "Кадры для цифровой экономики" совместно с тюменскими IT-работодателями. Со школой сотрудничают IT-лидеры региона - ООО "ОКАС", ОАО "ТРИЦ", ООО "Креатив", ООО "ИТС", ООО "Ремарк Диджитал" и ООО "Джемс Девелопмент.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# обучение , программирование

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:14 13.04.2023Лучшие исследования школьников в области медицины и химии выберут в Тюмени
09:03 13.04.2023В Ялуторовске впервые на Красную горку проведут выездную регистрацию брака
08:52 13.04.2023Тюменцы презентуют проекты в формате шоу "Голос" на "Батле идей"
08:41 13.04.2023Тюменцев обучат программированию на языке С#