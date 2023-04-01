Тюменцев обучат программированию на языке С#

| Фото: департамент информатизации Тюменской области | Фото: департамент информатизации Тюменской области

Освоить программирование на языке С# смогут жители Тюменской области. Обучающий курс стартует в школе программирования 24 апреля, сообщает департамент информатизации региона.

Слушатели сформируют основные знания, умения и навыки объектно-ориентированного программирования. Они необходимы для углубленного изучения современных технологий по разработке, распространению и поддержке программного обеспечения. Также они получат навык работы в среде Visual Studio и использования языка программирования C#.

Обучение бесплатное. Для участия необходимо заполнить анкету и пройти входное тестирование до 20 апреля. Курс организован для жителей Тюменской области, имеющих аттестат о среднем образовании.

Отметим, более 1 тыс. 600 человек стали выпускниками тюменской школы программирования с 2017 года. Направления подготовки организуются в рамках регионального проекта "Кадры для цифровой экономики" совместно с тюменскими IT-работодателями. Со школой сотрудничают IT-лидеры региона - ООО "ОКАС", ОАО "ТРИЦ", ООО "Креатив", ООО "ИТС", ООО "Ремарк Диджитал" и ООО "Джемс Девелопмент.