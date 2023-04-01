Ишим признали лучшим в Тюменской области по подготовке призывников

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ишим в шестой раз занял первое место в конкурсе муниципальных образований Тюменской области на лучшую подготовку ребят призывного возраста к военной службе, организацию и проведение призыва в 2022 году среди городских округов региона.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил военный комиссар по Ишиму, Ишимскому и Абатскому районам Владимир Лютов.

Серебро завоевал Ялуторовск, третье место у Заводоуковска, далее следуют Тобольск и Тюмень.

По словам Владимира Лютова, победа Ишима - это результат комплексной работы администрации города, военного комиссариата, системы образования, молодежной политики, правоохранительных органов, военно-патриотических организаций и других структур.

"Победа дается нелегко, ведь только поступательное, систематическое, постоянное движение вперед позволяет держать заданную планку. А тесное межведомственное взаимодействие помогает эффективно осуществлять подготовку ребят к службе в армии", - подчеркнул военком.

Владимр Лютов рассказал, что в прошлом году в ряды Вооруженных сил Российской Федерации было призвано почти 300 молодых ишимцев. Весенний призыв 2023 года продлится до 15 июля, предстоит призвать 150 человек.

Инна Кондрашкина