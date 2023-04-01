Тюменские "дронобойки" и приборы для бесшумной стрельбы передадут бойцам в зону СВО

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Передача оборудования, приобретенного для участников СВО в рамках акции "100 миллионов для Победы", состоялась в Тюмени на базе центра допризывной подготовки "Аванпост" 12 апреля. Приборы для бесшумной стрельбы, "дронобойки", короба для пулеметов общей стоимостью около 4 млн рублей будут переданы бойцам уже на следующей неделе.

Напомним, что акция "100 миллионов для Победы" стартовала в сентябре 2022 года для сбора средств на приобретение дополнительного спецоборудования тюменцам, выполняющим свой долг в зоне специальной военной операции.

Как рассказал общественный спецпредставитель губернатора по вопросам СВО Николай Савченко, оборудование для "гашения" боевых дронов – тюменская разработка. Выполненный в форм-факторе ружья и в корпусе, отпечатанном на 3D-принтере, прибор позволяет сажать вражеские дроны.

"Данные подавители разработаны специально под основные частоты, на которых работают беспилотники противника, ими будут оснащаться посты воздушного наблюдения. Благодаря им бойцы смогут оперативно реагировать на угрозы с неба, - сообщил он. – Разработка уже успешно зарекомендовала себя в реальных условиях".

В ближайшее время для тюменских бойцов будут приобретены специальные маскировочные накидки, не позволяющие тепловизионным приборам засечь месторасположение человека.

Кроме того, военнослужащие, выполняющие боевые задачи в зоне СВО, получат тепловизионные прицелы, приборы для гашения вспышки выстрела и другое оборудование.

"Пусть наши ребята знают, что здесь, в Тюменской области их надежный тыл", - отметила руководитель регионального исполкома партии "Единая Россия", председатель комитета Тюменской областной думы по соцполитике Ольга Швецова. - Участие в акции "100 миллионов для Победы" приняли уже 495 компаний и более 4 тысяч 300 человек, общими усилиями собрано почти 50 миллионов рублей".

Николай Ступников