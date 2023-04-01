Врачи помогли 1,5 тыс. пациентам удаленно в новом медицинском центре Тюмени

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Более 1 тыс. 500 тюменцев получили телемедицинские консультации и удаленное сопровождение в новом Центре дистанционного сопровождения пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями. Его открыли в марте 2023 года в городской поликлинике № 17, сообщает региональный депздрав.

Особое внимание уделяют жителям, которые не посещали поликлинику более двух лет. Также выписанным из стационара пациентам, перенесшим инфаркт, инсульт и другие заболевания. Кроме того, ведут тюменцев с хроническими недугами.

"У пациентов сократились лишние походы в поликлинику. Если, к примеру, человеку нужен рецепт на назначенное ранее лекарство, он может получить его, минуя очный прием. Когда подходит время контроля, то мы можем дать ряд направлений на обследования тоже удаленно. По результатам анализов врачи могут и скорректировать ранее назначенную терапию", - рассказала руководитель центра Анна Шумель.

Обратиться в центр можно через мобильное приложение "Телемед72" в разделе "Онлайн-консультация". В комментариях следует написать повод для обращения. Можно задать вопрос в чате приложения "Телемед72". В часы работы поликлиники консультанты центра дадут краткий справочный ответ.