Жители Тюмени выберут дизайн-проекты благоустройства общественных территорий до 31 мая

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До 31 мая продлится онлайн-голосование по отбору дизайн-проектов общественных территорий для благоустройства в Тюмени. Жители областного центра выберут пять проектов, сообщает администрация Тюмени.

Рейтинговое голосование проводится по инициативе президента России в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

Депутаты гордумы и их помощники ежедневно проводят встречи, личные приемы с жителями и готовы включиться в масштабную информационную кампанию. Информация о голосовании будет представлена также в общественных приемных.

Напомним, для благоустройства в 2024 году жители выбрали парк Константина Лагунова, расположенный в районе улиц Вишневой – Знаний – Зоологической – Вознесенской; и зелёные уголки: на Московском тракте, 163, ул. Энергостроителей, 10, ул. Мусоргского, 38, 40, ул. Республики, 29 (сквер Леонида Згерского).