300 гимнасток посоревнуются за титул лучших спортсменок Тюменской области

| Фото: Федерация художественной гимнастики "НИКА" | Фото: Федерация художественной гимнастики "НИКА"

300 юных гимнасток из детских спортшкол и клубов посоревнуются за титул лучших на чемпионате области в Тюмени. Как сообщает региональный департамент по спорту, соревнования состоятся 15 апреля на базе спорткомплекса "Строймаш".

Чемпионат и первенство пройдут в трех возрастных группах. В рамках чемпионата выступят спортсменки 2009 года рождения и старше, в рамках первенства – участницы 2008-2011 и 2011-2013 годов рождения.

Турнир проходит ежегодно и всегда собирает большое количество участников. Для спортсменок это возможность попасть в сборную региона на следующий год, повысить или подтвердить свои разряды.

Начало соревнований - в 11 часов.