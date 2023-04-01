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11 километров новой дороги строят в Сладковском районе

Экономика, 13:26 14 апреля 2023

sladkovo.admtyumen.ru | Фото: sladkovo.admtyumen.ru

11 км щебеночного покрытия сделают на автомобильной дороге в Сладковском районе. Как сообщает администрация муниципального образования, еще шесть километров асфальтового покрытия отремонтируют в 2023-2024 годах.

На объекте работает более 30 единиц дорожной техники, с конца 2022 года грузовая техника завозит песок и щебень. На сегодня завезено 105 тыс. тонн песка, это половина необходимого объема, и более пяти тысяч тонн щебня.

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# Сладковский район , строительство дорог

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