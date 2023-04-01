200 тюменских школьников сразятся за звание лучших шахматистов города

| Фото: департамента по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамента по спорту и молодежной политике Тюмени

Более 200 школьников примут участие в первенстве Тюмени по быстрым шахматам. Как сообщает городской департамент по спорту, соревнования состоятся 15 и 16 апреля в школе № 92 (ул. Н. Зелинского, 22).

На 11 часов 45 минут запланировано торжественное открытие, начало соревнований - в 12 часов. 16 апреля поединки начнутся в 10 часов, в 14 часов 30 минут пройдет награждение призеров и победителей.

Первенство будет проведено по швейцарской системе в девять туров по правилам быстрых шахмат. Контроль времени – 15 минут + 10 секунд на каждый ход, начиная с первого.