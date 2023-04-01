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Машина с семьей из Челябинска опрокинулась в кювет под Тобольском

Происшествия, 12:53 14 апреля 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Один взрослый и двое детей пострадали в ДТП в Тобольском районе 13 апреля, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области. Вечером на 192 км автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск Renault Logan съехал в кювет и опрокинулся.

По предварительным данным, на автомобиле были установлены всесезонные шины. Водитель при выборе скорости не учел погодные и дорожные условия.

Семья возвращалась домой из Нижневартовска в Челябинск. В результате ДТП пассажиры иномарки, 33-летняя мама, еë 5-летняя дочь и 6-летний сын получили различные травмы. Дети перевозились в детских автокреслах. 33-летний глава семейства, управлявший машиной, не пострадал. Обстоятельства ДТП выясняются.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

За прошедшие сутки на дорогах Тюменской области произошло 6 ДТП, в них 9 человек получили различные травмы.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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