Машина с семьей из Челябинска опрокинулась в кювет под Тобольском

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Один взрослый и двое детей пострадали в ДТП в Тобольском районе 13 апреля, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области. Вечером на 192 км автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск Renault Logan съехал в кювет и опрокинулся.

По предварительным данным, на автомобиле были установлены всесезонные шины. Водитель при выборе скорости не учел погодные и дорожные условия.

Семья возвращалась домой из Нижневартовска в Челябинск. В результате ДТП пассажиры иномарки, 33-летняя мама, еë 5-летняя дочь и 6-летний сын получили различные травмы. Дети перевозились в детских автокреслах. 33-летний глава семейства, управлявший машиной, не пострадал. Обстоятельства ДТП выясняются.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

За прошедшие сутки на дорогах Тюменской области произошло 6 ДТП, в них 9 человек получили различные травмы.