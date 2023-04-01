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Двум ветеранам Ялуторовска первым вручили единовременную выплату ко Дню Победы

Общество, 15:47 14 апреля 2023

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Ветераны Ялуторовска первыми приняли губернаторские поздравления и единовременную выплату ко Дню Победы. 98-летняя Екатерина Удоенко и 95-летняя Татьяна Савицкая - сестры. Во время Великой Отечественной войны они работали в тылу, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Именные поздравления от Александра Моора и подарочные наборы тюменских производителей получат более 3 тыс. 700 человек. Их вручают по месту жительства специалисты социальных служб, администраций, сельских поселений, депутаты, представители общественных организаций, добровольцы.

Сейчас в Тюменской области проживают 85 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, 73 бывших несовершеннолетних узника концлагерей, 59 жителей блокадного Ленинграда, более 3 тыс. тружеников тыла, более 500 вдов участников Великой Отечественной войны. По распоряжению губернатора Тюменской области все они получат единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей ко Дню Победы.

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# ветераны Великой Отечественной войны , единовременные выплаты

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