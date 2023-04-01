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Работу по импортозамещению индустриального парка "Боровский" отметили на федеральном уровне 

Экономика, 17:04 14 апреля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Индустриальный парк "Боровский" в Тюменской области - успешный и показательный пример территории для развития бизнеса в России. Об этом сказал заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков во время визита на площадку парка и резидента - компании "СибБурМаш".

Он отметил эффективную методику управления, грамотное использование федеральных мер поддержки при создании условий для роста промышленных предприятий. А также большую работу региональной инвестиционной команды и "СибБурМаш" по высокотехнологичному импортозамещению в стратегической нефтегазовой отрасли страны, сообщает региональный департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства.

t.me/Investtyumen72 | Фото: t.me/Investtyumen72

"Важно внимание к нашим результатам и проектам, а также поддержка Минпромторга. Мы обсудили реновацию ДСК-500 и помощь в сертификации промышленной продукции на зарубежных рынках. Новые возможности позволили бы нашим производителям расти дальше и больше зарабатывать на экспорте", - уверена генеральный директор Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Ольга Романец.

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# Агентство инфраструктурного развития , импортозамещение , Ольга Романец

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