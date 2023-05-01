"Газпром нефть" использует разработки тюменских участников Нефтегазового кластера

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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"Газпром нефть" использует импортозамещающие разработки тюменских участников Нефтегазового кластера. Это жидкости для глушения скважин, программы автоматизации, системы снижения парафиноотложений, технологии для обустройства месторождений, дорог, кустовых площадок.

По механизму соглашения между компанией, правительством региона и Нефтегазовым кластером сроки запуска отечественных инноваций сокращены с двух лет до полугода.

"Скорость является существенным фактором, особенно в условиях внешнего санкционного давления. Это важно как для автора проекта, так и для потенциального пользователя, ведь подавляющее количество технологий нужны отрасли здесь и сейчас", - подчеркнул руководитель Центра кластерного развития Тюменской области Герман Прочный.

Примерами такой реализации является внедрение самовосставнавливающихся систем компании "Нефтесервис", микроцементы фирмы "Платинус" и технологии по заканчиванию скважин предприятия "Новые технологии севера", сообщает департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области.

Нефтегазовый кластер приглашает разработчиков импортозамещающих разработок к сотрудничеству. Обращаться к директору по развитию Александру Васильеву +7 922 079 4626.